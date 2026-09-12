'बीजेपी के नाराज फूफा हमारे संपर्क में’: बिलासपुर शिविर के समापन पर दीपक बैज का बड़ा बयान, सियासी हलचल तेज

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मुख्यमंत्री साय पर बैज का निशाना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर टिप्पणी करते हुए दीपक बैज ने कहा, 'मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं, बनवासी हैं। आदिवासी होते तो आदिवासी दिवस पर बधाई देते। ऊपर के किस आका के कहने पर उन्होंने बधाई नहीं दी, ये सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासियों के हितैषी नहीं हैं।'

शिविर के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। मंत्री खुशवंत साहेब के भाई ढालदास साहेब के मसले पर बैज ने कहा, 'ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता हाल में इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं।' उन्होंने कहा, “बीजेपी के जितने नाराज फूफा हैं, वो हमारे संपर्क में हैं। समय आने दीजिए, छत्तीसगढ़ में बड़ा धमाका होगा।”एससी समाज को लेकर दीपक बैज ने कहा कि एससी समाज सरकार से प्रताड़ित और शोषित है। आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस मजबूती से समाज के साथ खड़ी रहेगी।छत्तीसगढ़ में कैशलेस शराब बिक्री को लेकर बैज ने कहा कि सरकार को शराब टैक्स फ्री कर देना चाहिए। सरकार ने छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया है। नकली शराब, होलोग्राम और पैकिंग से भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी राज में गली-गली में शराब बिक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में नकली शराब का कारोबार चल रहा है। सरकार के लोग इसमें कमीशनखोरी में लगे हैं। दिल्ली और नागपुर तक इस कमीशन का हिस्सा जा रहा है।ये भी पढ़ें-बैज ने कहा कि डबल इंजन सरकार में खनिज संपदा का दोहन हो रहा है। कोल ब्लॉक आवंटन में सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तारा कोल ब्लॉक की पांच हजार एकड़ से अधिक जमीन को सरकार ने बेचने का काम किया है।कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस में रहते थे तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। आज बीजेपी में पीछे की लाइन में भी नजर नहीं आते। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, मौका मिलता है। बीजेपी में दो लोगों की सुनती है सरकार, कांग्रेस में दिल की बात होती है।'