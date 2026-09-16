बिहार से बुलाए सुपारी किलर्स: दामाद ने ही कराई 70 साल के ससुर की चाकू गोदकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

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रसूलपुर निवासी बशीरुद्दीन सिद्दीकी उर्फ लज्जू बुधवार सुबह करीब 10 बजे अपने घर में मौजूद थे। उसी दौरान तीन अज्ञात युवक अचानक उनके मकान में घुसे और उनके साथ मारपीट करने लगे। घर में मौजूद उनकी बेटी और अन्य सदस्य जब तक कुछ कर पाते, तब तक तीनों हमलावरों ने बशीरुद्दीन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। परिजनों के शोर मचाने पर तीनों आरोपी बुजुर्ग को लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से भाग निकले।परिजन पड़ोसियों की मदद से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए मिशन अस्पताल ले गए। हालांकि, पुलिस केस होने की वजह से वहां के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें फिरदौसी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान दोपहर में उनकी मौत हो गई। पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल और नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए शहर और पूरे जिले में नाकेबंदी कराई।ये भी पढ़ें-वारदात के बाद तीनों आरोपी घर से निकलकर भाग रहे थे। पुलिस ने जब मोहल्ले के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें तीनों हमलावर भागते हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस को मृतक के दामाद पर शक हुआ। पुलिस टीम ने दामाद को शहर से लगे तकिया मजार स्थित उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दामाद की निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य हमलावर को भी दबोच लिया।जांच में सामने आया है कि दामाद ने ही अपने ससुर की हत्या कराई है। उसने बिहार के पाकी से सुपारी देकर तीनों बदमाशों को अंबिकापुर बुलाया था। फिलहाल पुलिस दामाद से पूछताछ कर रही है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।