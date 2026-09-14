सीजी: अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरगुजा संभाग में किया संगठन विस्तार, उदय पण्डो और रूपेश को मिली कमान

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संगठन द्वारा जारी आधिकारिक नियुक्ति पत्र के अनुसार, नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे फार्मासिस्ट संवर्ग के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की बहाली और संगठन की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।उदय पण्डो वर्तमान में सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति (STP) के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सामाजिक क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ और लंबे संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए संगठन ने उन्हें सरगुजा संभाग में विस्तार की कमान सौंपी है।रूपेश यादव छात्र राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। वह कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के बलरामपुर जिलाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके इसी संगठनात्मक कौशल को ध्यान में रखते हुए यह नई जिम्मेदारी दी गई है।एसोसिएशन के शीर्ष पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि इन दोनों युवा व अनुभवी पदाधिकारियों की नियुक्ति से संभाग में संगठन को नई गति मिलेगी तथा फार्मासिस्टों से जुड़ी समस्याओं को शासन-प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया जा सकेगा।अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए उदय पण्डो और रूपेश यादव ने कहा कि संगठन ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने संकल्प दोहराया कि सरगुजा संभाग के प्रत्येक फार्मासिस्ट को जोड़कर उनके अधिकारों और सम्मान की लड़ाई पूरी निष्ठा से लड़ी जाएगी।