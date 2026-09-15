छत्तीसगढ़: जंगल में गोहत्या की सूचना से मचा हड़कंप, पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को दबोचा; 3 फरार

विज्ञापन

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम रजौटी के सान्याघुटरी जंगल में कुछ लोग गाय काट रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अजय कुमार कुजूर और रंजीत कुजूर को मौके से ही पकड़ लिया। वहीं, इस आपराधिक कृत्य में शामिल तीन अन्य आरोपी पुलिस टीम को देखकर मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस अब फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से दो टांगी और करीब चार किलोग्राम गौमांस बरामद किया। इसके अलावा पुलिस टीम ने घटनास्थल से कटे हुए गाय के अवशेष भी जब्त किए हैं। अन्य सभी साक्ष्यों को भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में शामिल किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से कथित तौर पर पता चला कि गौमांस को आपस में बांटने की योजना थी। इसके अलावा बचा हुआ मांस बेचने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है।