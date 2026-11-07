बिलासपुर: एआई तकनीक से तस्वीरें बदल ब्लैकमेल करने वाला वेब पोर्टल संचालक गिरफ्तार

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से तस्वीरें बदलकर अपमानजनक खबरें प्रसारित करने और ब्लैकमेल करने के मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने वेब पोर्टल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने द हनी बैजर न्यूज पोर्टल के संचालक 46 वर्षीय दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन को रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित रजत प्राइम अपार्टमेंट से पकड़ा है। मामले में आरोपी का साला और अन्य सहयोगी फिलहाल फरार हैं।