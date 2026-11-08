पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर सीएम साय ने जताई खुशी: बोले-भय और हिंसा से निकलकर विकास की राह पर बढ़ रहा बस्तर

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सीएम साय ने पीएम मोदी के 'एक्स' पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ और यहां की जनता के प्रति विशेष स्नेह हमेशा प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बस्तर अब भय और हिंसा के माहौल से निकलकर शांति, विश्वास और विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है।दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर बस्तर जाने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की थी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि वह दीपावली के पावन मौके पर बस्तर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में कभी नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, वहां अब विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है।प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में वीर जवानों के साहस और बलिदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वह बस्तर जाकर उन जवानों को नमन करेंगे, जिन्होंने देश और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपना त्याग और तपस्या समर्पित की है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत करते हुए लिखा कि बस्तर की पवित्र धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन है। बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति प्रधानमंत्री का लगाव और आत्मीयता हमेशा प्रेरणादायक रही है।सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में बस्तर हिंसा और भय के अंधकार से बाहर निकलकर शांति, भरोसे और विकास के उजाले की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली जैसे पावन त्योहार पर प्रधानमंत्री का वीर जवानों के बीच पहुंचना उनके अदम्य साहस, त्याग और समर्पण का सम्मान है। इससे सुरक्षा बलों के जवानों का मनोबल भी बढ़ेगा।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कामना की कि राज्य को प्रधानमंत्री का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन लगातार मिलता रहे।पीएम मोदी के इस दौरे को बस्तर में बदलते हालात और विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री इस बार त्योहार का अवसर उन जवानों के साथ बिताने जा रहे हैं, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए तैनात हैं।