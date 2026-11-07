धनतेरस पर रायपुर के बाजार रहे गुलजार: रात तक हुआ कारोबार; सराफा, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में हुई 'धनवर्षा'

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छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और कैट के मुताबिक रायपुर में 2500 करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं प्रदेशभर में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। राडा के मुताबिक, रायपुर में 12 हजार दोपहिया और 3000 कारें बिकीं।लोग धनतेरस पर वाहन खरीदने के लिए नवरात्रि और पुष्य नक्षत्र में ही बुकिंग कर ली थी। रायपुर डीलर्स ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (राडा) के अनुसार, राजधानी में 3 हजार कारों, 12 हजार दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। वहीं प्रदेशभर में 1.30 लाख दोपहिया और 10 हजार से ज्यादा कारें बेची गई। 10 हजार ट्रैक्टर, कमर्शियल वाहन, जेसीबी और तिपहिया वाहनों की भी खूब बिक्री हुई। राडा का दावा है कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार होगा। प्रदेशभर में 10 हजार से ज्यादा कारें, 1.30 लाख दोपहिया, 10 हजार ट्रैक्टर, कमर्शियल वाहन, जेसीबी व थ्री-व्हीलर बिके। व्यापारिक संगठनों ने प्रदेशभर में 500 करोड़ से ज्यादा कारोबार होने का दावा किया है।इस बार सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह से सराफा बाजार में जमकर लोगों की भीड़ देखी गई।सदर बाजार, मालवीय रोड, लाखे नगर, सुंदर नगर, रायपुरा, शंकर नगर, हलवाई लेन और पंडरी सहित शहर के ज्वेलरी शोरूम में देर रात तक जमकर खरीदारी हुई। इस दौरान बाजारों में हल्के वजन की ज्वेलरी खूब बिकी। सदर बाजार के ज्वेलरी दुकान में खरीदारी कर रही लोग सोने के सिक्के,सोने के जेवर, चांदी की मूर्तियां,चांदी के बर्तन, मछली, कछुए और सजावटी सामान की मांग करते रहे। रायपुर के सदर बाजार में खरीदारी करने पहुंची प्रियंका सिंह ने बताया कि इस बार चांदी की पायल ले रही हूं। सोना अभी भी महंगा है, इसलिये चांदी की खरीदारी कर रही हूं।धनतेरस पर राजधानी के मालवीय रोड, गोलबाजार, शास्त्री बाजार, आमापारा, कटोरातालाब, लाखेनगर, पुरानी बस्ती और पंडरी के बाजारों में जमकर भीड़ रही। कपड़े, जूते, श्रृंगार सामग्री, होम डेकोरेशन और पूजा सामग्री की जमकर बिक्री हुई। विशेष ऑफर और नए स्टॉक की वजह से ब्रांडेड के साथ स्थानीय दुकानों पर भी ग्राहक की जमकर भीड़ देखी गई।धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी के साथ ही प्लाट, मकान, फ्लैट की भी खरीदारी देखने को मिली। शुभ मुहूर्त में रजिस्ट्री करवाने के लिये लोग पहले से ही कॉलोनाइजर्स से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ ही बुकिंग कर लिये थे। रायपुर, नवा रायपुर, मोवा- सड्डू, अम्लेश्रर, कचना, बोरिया कला, सेज बहार जमीन की रजिस्ट्री हुई। रायपुर और वीआईपी तिराहा स्थित पंजीयन कार्यालयों में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां हुईं। रजिस्ट्री कराने पहुंचे मनोज साहू ने बताया कि वे बहुत पहले ही धनतेरस पर प्लाट की रजिस्ट्री करवाने का प्लान बना चुके थे।