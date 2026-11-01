Chandigarh News: जेल की चारदीवारी में बुनी जा रही उम्मीद, सुई-धागे से लेकर मोम तक में ढल रहा हुनर

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जेल की चारदीवारी में बुनी जा रही उम्मीद, सुई-धागे से लेकर मोम तक में ढल रहा हुनरयासलाखों के पीछे संवर रहा हुनर, दिवाली पर बाजार में उतरेंगे कैदियों के बनाए उत्पादपहली बार इम्ब्रायडरी वाले परिधान और डिजाइनर कैंडल तैयार, गवर्नर हाउस से मिला 10 क्विंटल मिठाई का ऑर्डर पूरा करने में जुटे कैदीवीणा तिवारीचंडीगढ़। दिवाली पर घरों में रोशनी होगी, बाजारों में रौनक और मिठाइयों की खुशबू फैलेगी। बुड़ैल जेल की चारदीवारी के भीतर भी त्योहार की तैयारियां तेज हैं लेकिन यहां दिवाली का मतलब सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि हुनर सीखकर नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद भी है। कोई सुई-धागे से कपड़ों पर कढ़ाई कर रहा है तो कोई मोम को डिजाइनर कैंडल का आकार दे रहा है। वहीं, मिठाइयों के ऑर्डर पूरे करने के लिए कैदी अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं।जेल प्रशासन के अनुसार, इस बार दिवाली के लिए इम्ब्रायडरी वर्क वाले परिधान पहली बार तैयार किए जा रहे हैं। इनके साथ डिजाइनर कैंडल और मिठाइयां भी बनाई जा रही हैं। मिठाइयों की मांग इस बार ज्यादा है। अकेले गवर्नर हाउस से 10 क्विंटल मिठाई का ऑर्डर मिला है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। ऑर्डर समय पर पूरा करने के लिए कैदी अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं। मांग को देखते हुए प्रशासन के सामने यह तय करने की चुनौती भी है कि अन्य ऑर्डर लिए जाएं या नहीं।सुई-धागे से नई पहचान की कोशिशजेल में राधा (बदला हुआ नाम) इन दिनों कपड़ों पर बारीक कढ़ाई कर रही है। पहली बार शुरू हुए इम्ब्रायडरी वर्क के तहत परिधानों पर आकर्षक डिजाइन उकेरे जा रहे हैं। यह काम उसके लिए सिर्फ कढ़ाई सीखना नहीं, बल्कि ऐसा हुनर हासिल करना है, जिसे जेल से बाहर रोजगार का जरिया बनाया जा सके।मोम से गढ़ रहा रोशनी के नए डिजाइनमोहन (बदला हुआ नाम) रंग-बिरंगे मोम को सांचों में ढालकर डिजाइनर कैंडल बना रहा है। इस बार इन्हें आकर्षक और ब्रांडेड लुक देने की तैयारी है ताकि ये दिवाली की सजावट का हिस्सा बन सकें। मोहन के लिए यह हुनर आगे भी काम जारी रखने की उम्मीद है।मिठाइयों के ऑर्डर पूरे करने में जुटी टोलीजेल के कारखाने में दीपक (बदला हुआ नाम) अपनी टोली के साथ मिठाइयां तैयार कर रहा है। त्योहार पर बढ़ी मांग और 10 क्विंटल के ऑर्डर को देखते हुए काम का दबाव भी बढ़ा है। समय पर खेप तैयार करने के लिए कैदी अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं।हुनर से समाज की मुख्यधारा में लौटने का प्रयासआईजी जेल पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि जेल को अब सुधारगृह कहा जाता है। प्रयास है कि कैदियों को ऐसे हुनर सिखाए जाएं, जिनसे वे रिहा होने के बाद स्वावलंबी बनकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। उनके अनुसार, कैदियों के हाथों से तैयार मिठाइयों, मोमबत्तियों और कढ़ाई वाले कपड़ों को लोग पसंद कर रहे हैं।