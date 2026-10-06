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Chandigarh News: जेल की चारदीवारी में बुनी जा रही उम्मीद, सुई-धागे से लेकर मोम तक में ढल रहा हुनर

Mon, 02 Nov 2026 01:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:08 AM IST
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Within the four walls of the prison, hope is being woven; skills are taking shape in everything from needle and thread to wax.
पहली बार इम्ब्रायडरी वाले परिधान और डिजाइनर कैंडल तैयार, गवर्नर हाउस से मिला 10 क्विंटल मिठाई का ऑर्डर पूरा करने
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वीणा तिवारी
चंडीगढ़। दिवाली पर बुड़ैल जेल में भी त्योहार की रौनक है। यहां कैदी मिठाइयां बनाने के साथ डिजाइनर कैंडल और कढ़ाई वाले परिधान तैयार कर रहे हैं। इस बार पहली बार इम्ब्रायडरी वर्क के तहत कपड़ों पर आकर्षक डिजाइन बनाए जा रहे हैं। मिठाइयों की मांग बढ़ने से कैदी अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं। अकेले गवर्नर हाउस से 10 क्विंटल मिठाई का ऑर्डर मिला है। जेल में राधा (बदला हुआ नाम) कढ़ाई का हुनर सीखकर रोजगार की उम्मीद संजो रही है। वहीं, मोहन (बदला हुआ नाम) रंगीन मोम से डिजाइनर कैंडल बना रहा है। दीपक (बदला हुआ नाम) अपनी टोली के साथ मिठाइयों के ऑर्डर पूरे करने में जुटा है।


हुनर से समाज की मुख्यधारा में लौटने का प्रयास
जेल को अब सुधारगृह कहा जाता है। प्रयास है कि कैदियों को ऐसे हुनर सिखाए जाएं, जिनसे वे रिहा होने के बाद स्वावलंबी बनकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। उनके अनुसार, कैदियों के हाथों से तैयार मिठाइयों, मोमबत्तियों और कढ़ाई वाले कपड़ों को लोग पसंद कर रहे हैं।- आईजी जेल पुष्पेंद्र कुमार
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