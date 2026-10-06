Chandigarh News: लो आ गई सर्दी, रातें होने लगीं ठंडी...बूंदाबांदी ट्राइसिटी में बदला मौसम, 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं हवाएं<bha>;</bha> दिन में 30 डिग्री के पार रहेगा पारा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:22 AM IST
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चंडीगढ़। ट्राइसिटी में देर शाम और रात को हुई हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में ठंडक बढ़ने लगी है। रात का तापमान गिरने से सर्दी की आहट महसूस होने लगी है, हालांकि दिन में अभी गर्मी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिन मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
स्थानीय बादलों के कारण ट्राइसिटी और शिवालिक की पहाड़ियों से सटे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, मौसम में यह बदलाव स्थानीय बादलों के कारण हुआ। इसके पीछे भारी बारिश वाला कोई सिस्टम सक्रिय नहीं था। बूंदाबांदी के बाद आसमान साफ होने की संभावना है।
शनिवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 25 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। 26 अक्तूबर को यह क्रमश: 30 और 14 डिग्री रहने का अनुमान है। 27 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। 28 अक्तूबर को आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं, 29 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 16 डिग्री तक रह सकता है। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है।
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मोहाली में रात चंडीगढ़ से गर्म, पंचकूला में सबसे कम तापमान
ट्राइसिटी के तीनों शहरों में रात के तापमान में अंतर दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मोहाली में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, पंचकूला में अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आंकड़ों के मुताबिक, मोहाली में रात चंडीगढ़ के मुकाबले गर्म रही, जबकि पंचकूला में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया।
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स्थानीय बादलों के कारण ट्राइसिटी और शिवालिक की पहाड़ियों से सटे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, मौसम में यह बदलाव स्थानीय बादलों के कारण हुआ। इसके पीछे भारी बारिश वाला कोई सिस्टम सक्रिय नहीं था। बूंदाबांदी के बाद आसमान साफ होने की संभावना है।
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शनिवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 25 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। 26 अक्तूबर को यह क्रमश: 30 और 14 डिग्री रहने का अनुमान है। 27 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। 28 अक्तूबर को आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं, 29 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 16 डिग्री तक रह सकता है। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है।
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मोहाली में रात चंडीगढ़ से गर्म, पंचकूला में सबसे कम तापमान
ट्राइसिटी के तीनों शहरों में रात के तापमान में अंतर दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मोहाली में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, पंचकूला में अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आंकड़ों के मुताबिक, मोहाली में रात चंडीगढ़ के मुकाबले गर्म रही, जबकि पंचकूला में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया।