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स्थानीय बादलों के कारण ट्राइसिटी और शिवालिक की पहाड़ियों से सटे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, मौसम में यह बदलाव स्थानीय बादलों के कारण हुआ। इसके पीछे भारी बारिश वाला कोई सिस्टम सक्रिय नहीं था। बूंदाबांदी के बाद आसमान साफ होने की संभावना है।शनिवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 25 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। 26 अक्तूबर को यह क्रमश: 30 और 14 डिग्री रहने का अनुमान है। 27 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। 28 अक्तूबर को आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं, 29 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 16 डिग्री तक रह सकता है। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है।मोहाली में रात चंडीगढ़ से गर्म, पंचकूला में सबसे कम तापमानट्राइसिटी के तीनों शहरों में रात के तापमान में अंतर दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मोहाली में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, पंचकूला में अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आंकड़ों के मुताबिक, मोहाली में रात चंडीगढ़ के मुकाबले गर्म रही, जबकि पंचकूला में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया।