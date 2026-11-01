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Hindi News ›   Chandigarh ›   Warm weather persists into early November; daytime temperatures to reach up to 31 degrees.

Chandigarh News: नवंबर की शुरुआत में भी गर्मी का अहसास, दिन में 31 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

Sun, 01 Nov 2026 02:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:08 AM IST
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Warm weather persists into early November; daytime temperatures to reach up to 31 degrees.
माई सिटी रिपोर्टर
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चंडीगढ़। शहर में नवंबर की शुरुआत भी गर्म मौसम के साथ होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिन चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास बना रहेगा, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ऊपर रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश नहीं हुई। विभाग के मुताबिक एक से पांच नवंबर तक ट्राइसिटी में मौसम शुष्क और मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं।
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