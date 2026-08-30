फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Violent collision at traffic signal; Fortuner crashes into school wall.

Chandigarh News: लाइट प्वाइंट पर जोरदार भिड़ंत, स्कूल की दीवार से टकराई फॉर्च्यूनर

Sun, 30 Aug 2026 02:37 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Violent collision at traffic signal; Fortuner crashes into school wall.
चंडीगढ़। सेक्टर-9 के कार्मल स्कूल लाइट पॉइंट पर शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे दो कारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में गनीमत रही कि दोनों वाहनों में सवार लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर सेक्टर-3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों कार सवार चालकों के बयान दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट पूल में अटैच सफेद रंग की ऑल्टिज कार पेट्रोल पंप से तेल डलवाने के बाद हाईकोर्ट की ओर जा रही थी। इसी दौरान चंडीगढ़ के पुराने सचिवालय की तरफ से आने वाली सड़क से काले रंग की पंजाब नंबर की फॉर्च्यूनर कार कार्मल स्कूल की ओर आ रही थी।कार्मल स्कूल के पास लाइट प्वाइंट को दोनों वाहन अलग-अलग दिशाओं से एक साथ क्रॉस करने लगे। इसी दौरान अचानक दोनों चालकों की नजर एक-दूसरे की कार पर पड़ी और वे घबरा गए। इसके बाद फॉर्च्यूनर चालक ने कार को बचाने के प्रयास में डिवाइडर पर चढ़ा दिया। वाहन सीधे कार्मल स्कूल की बाउंड्री वॉल से जा टकराया। वहीं, सफेद रंग की ऑल्टिज कार के चालक ने भी कार को काटने का प्रयास किया, लेकिन वह फॉर्च्यूनर से पीछे की तरफ जा टकराई। टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
विज्ञापन

सीसीटीवी से खुलेगा राज
पुलिस लाइट पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज से यह स्पष्ट किया जाएगा कि हादसे के समय रेड लाइट किस वाहन चालक ने जंप की थी और दुर्घटना के लिए किसकी गलती थी। इसके आधार पर पुलिस संबंधित कार चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed