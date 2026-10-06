Chandigarh News: सिख अजायबघर की मांगों के लिए डिप्लास्ट चौक पर दो दिवसीय धरना

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धरने के दौरान दास परविंदर सिंह आर्टिस्ट ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा का उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से करवाने की है। इसके अलावा गांव बलौंगी की पंचायत की ओर से सिख अजायबघर के लिए दी गई जमीन की स्थायी रजिस्ट्री संग्रहालय के नाम करवाने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने कहा कि सिख अजायबघर की इमारत के निर्माण के लिए पंजाब सरकार अधिक से अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए। इससे संग्रहालय का निर्माण कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी।सिख इतिहास और विरासत को मिलेगा संरक्षणपरविंदर सिंह आर्टिस्ट ने कहा कि सिख अजायबघर का निर्माण होने से सिख इतिहास और गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।