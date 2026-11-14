Chandigarh News: ईपीएफओ-ईएसआईसी नियमों पर कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:15 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:15 AM IST
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चंडीगढ़। श्रम एवं रोजगार विभाग ने शुक्रवार को ईपीएफओ और ईएसआईसी के नियमों व वैधानिक प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रशासन के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और नगर निगम के 253 अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में समय पर अंशदान, वेतन कटौती और रिकॉर्ड रखरखाव पर जोर दिया गया। संवाद
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