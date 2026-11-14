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Chandigarh News: छठ पूजा पर दो दिन रहेगा ट्रैफिक रूट, वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह

Sat, 14 Nov 2026 02:15 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:15 AM IST
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Traffic routes to be adjusted for two days during Chhath Puja; commuters advised to use alternative routes.
चंडीगढ़। सेक्टर-42 न्यू लेक में छठ पूजा को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 15 और 16 नवंबर को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 15 नवंबर को शाम 4 से रात 8 बजे और 16 नवंबर को सुबह 4 से 9 बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। सेक्टर-41/42 स्मॉल चौक से सेक्टर-42/43 स्मॉल चौक तक सड़क पर आवाजाही प्रभावित होगी। इसके अलावा डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से बंत सिंह मेमोरियल और विकास मार्ग के टी-प्वाइंट तक यातायात नियंत्रित रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और ताजा ट्रैफिक अपडेट के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल देखने की अपील की है।
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