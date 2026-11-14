सेक्टर-22 हत्याकांड: शूटर भाइयों की सात दिन की रिमांड, आमने-सामने होगी पूछताछ

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दरअसल, गिरफ्तारी के बाद पुलिस मनमेहर को वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कराने सेक्टर-50 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास ले गई थी। पुलिस के मुताबिक, हथियार उठाते ही मनमेहर ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। गोली एएसआई की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उसकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सेल के इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखों की गोली मनमेहर की जांघ में लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।उपचार के बाद भेजा था जेलमनमेहर की हालत ठीक नहीं होने के कारण उपचार के बाद उसे जेल भेज दिया गया था जबकि उसके भाई अर्शमेहर से पुलिस ने रिमांड पर पूछताछ की थी। अब दोनों को प्रोडक्शन रिमांड पर लाया गया है। सात दिन तक पूछताछ में पुलिस वारदात में दोनों की भूमिका, हथियार और हत्याकांड से जुड़े अन्य तथ्यों का मिलान करेगी।