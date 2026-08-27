Chandigarh News: लालच और भ्रष्टाचार से बचने का संदेश देगा नाटक इन द बूट्स ऑफ द डेविल

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चंडीगढ़। सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में 28 अगस्त को नाटक इन द बूट्स ऑफ द डेविल का मंचन किया जाएगा। नाटक के लेखक शिवम ढल्ल हैं, जबकि निर्देशन दिवजोत, राजा सुब्रमण्यम और शिवम ढल्ल ने किया है। करीब डेढ़ घंटे के इस नाटक में 30 कलाकार अभिनय करेंगे।निर्देशक राजा सुब्रमण्यम ने प्रेसवार्ता में बताया कि नाटक के माध्यम से लालच और भ्रष्टाचार से बचने का संदेश दिया जाएगा। नाटक की कहानी क्रिसमस से शुरू होकर नए वर्ष तक की घटनाओं पर आधारित है। इसमें सात गीत भी शामिल किए गए हैं।नाटक में दिखाया जाएगा कि डेविल किस तरह फियोडोर को भ्रष्टाचार के जाल में फंसाता है। गलत तरीके से पैसा मिलने के बाद व्यक्ति में अहंकार और लालच किस तरह बढ़ता है, इसे कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक दर्शकों को गलत रास्ते से बचने और ईमानदारी का महत्व समझाने का प्रयास करेगा।