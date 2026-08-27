फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   The play 'In the Boots of the Devil' will convey a message about avoiding greed and corruption.

Chandigarh News: लालच और भ्रष्टाचार से बचने का संदेश देगा नाटक इन द बूट्स ऑफ द डेविल

Thu, 27 Aug 2026 01:52 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
The play 'In the Boots of the Devil' will convey a message about avoiding greed and corruption.

विज्ञापन
चंडीगढ़। सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में 28 अगस्त को नाटक इन द बूट्स ऑफ द डेविल का मंचन किया जाएगा। नाटक के लेखक शिवम ढल्ल हैं, जबकि निर्देशन दिवजोत, राजा सुब्रमण्यम और शिवम ढल्ल ने किया है। करीब डेढ़ घंटे के इस नाटक में 30 कलाकार अभिनय करेंगे।
निर्देशक राजा सुब्रमण्यम ने प्रेसवार्ता में बताया कि नाटक के माध्यम से लालच और भ्रष्टाचार से बचने का संदेश दिया जाएगा। नाटक की कहानी क्रिसमस से शुरू होकर नए वर्ष तक की घटनाओं पर आधारित है। इसमें सात गीत भी शामिल किए गए हैं।
विज्ञापन

नाटक में दिखाया जाएगा कि डेविल किस तरह फियोडोर को भ्रष्टाचार के जाल में फंसाता है। गलत तरीके से पैसा मिलने के बाद व्यक्ति में अहंकार और लालच किस तरह बढ़ता है, इसे कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक दर्शकों को गलत रास्ते से बचने और ईमानदारी का महत्व समझाने का प्रयास करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed