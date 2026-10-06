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वार्ड-34 में कांग्रेस की जीत का अंतर सिर्फ नौ वोट था, अकाली उम्मीदवार को मिले थे 206 वोटवार्ड-22, 25 और 1 में भी अकाली वोट भाजपा की हार के अंतर से अधिक रहे थेअरविंद बाजपेयीचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के दोबारा साथ आने से 2026 का चुनावी गणित बदल सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले भाजपा-अकाली गठबंधन मैदान में होगा। वर्ष 2021 में दोनों दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस और आप को मिला था। अब गठबंधन के बाद अकाली दल के वोट भाजपा के लिए अहम साबित हो सकते हैं।2021 के चुनाव में अकाली दल ने 16 वार्डों में उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें कुल 10,744 वोट मिले थे। कई वार्डों में अकाली उम्मीदवारों को मिले वोट भाजपा की हार के अंतर से अधिक थे। वार्ड-1, 22, 25 और 34 ऐसे प्रमुख वार्ड रहे, जहां गठबंधन का गणित भाजपा के पक्ष में जा सकता है। हालांकि, वोटों का एक-दूसरे को कितना ट्रांसफर होगा, यह चुनाव में अहम रहेगा।चार वार्डों में अकाली वोट भाजपा की हार के अंतर से ज्यादावार्ड-34 में कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह ने भाजपा के भूपिंदर शर्मा को महज नौ वोट से हराया था। गुरप्रीत सिंह को 4,062 और भूपिंदर शर्मा को 4,053 वोट मिले थे। अकाली दल के सुरिंदर सिंह को 206 वोट मिले। ये वोट भाजपा के हार के अंतर से काफी अधिक थे। इसी तरह वार्ड-22 में आप की अंजू कत्याल ने भाजपा की हीरा नेगी को 76 वोट से हराया था। अकाली उम्मीदवार रीमा महाजन को 283 वोट मिले थे।वार्ड-25 में आप के योगेश ढींगरा ने भाजपा के विजय कौशल राणा को 315 वोट से हराया था, जबकि अकाली उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह को 514 वोट मिले थे। वार्ड-1 में आप की जसविंदर कौर ने भाजपा की मनजीत कौर को 1,009 वोट से हराया था। यहां अकाली उम्मीदवार रंदीप कौर को 1,305 वोट मिले थे। इन चारों वार्डों में अकाली वोट भाजपा की हार के अंतर से अधिक थे।अकाली दल के प्रभाव वाले वार्डों में भी भाजपा को उम्मीदवार्ड-30 में अकाली दल के हरदीप सिंह ने 4,629 वोट लेकर जीत दर्ज की थी। यह अकाली दल के कुल 10,744 वोटों का करीब 43 प्रतिशत है। वार्ड-6 में भाजपा की सरबजीत कौर ने कांग्रेस की ममता गिरी को 502 वोट से हराया था, जबकि अकाली दल की करमजीत कौर को 486 वोट मिले थे। वार्ड-14 में भाजपा के कुलजीत सिंह संधू ने आप के कुलदीप सिंह को 255 वोट से हराया था। अकाली दल के कुलदीप सिंह को 770 वोट मिले थे। वार्ड-32 में भाजपा के जसमानप्रीत सिंह ने आप के संजीव कोचर को 940 वोट से हराया था। अकाली उम्मीदवार परजिंदर सिंह को 692 वोट मिले थे।कांग्रेस और आप के सामने नई चुनौतीवर्ष 2021 में आप ने 14 और कांग्रेस ने आठ सीटें जीती थीं। भाजपा और अकाली दल के अलग-अलग लड़ने से वोटों का बंटवारा हुआ था। अब दोनों दलों के साथ आने से कांग्रेस और आप के सामने नई चुनौती होगी। 2021 में भाजपा को 1,13,045 (29.30 प्रतिशत), कांग्रेस को 1,14,942 (29.79 प्रतिशत), आप को 1,04,471 (27.08 प्रतिशत) और अकाली दल को 10,744 (2.78 प्रतिशत) वोट मिले थे। दोनों दलों के वोट जोड़ने पर भाजपा-अकाली गठबंधन का आंकड़ा 1,23,789 यानी 32.08 प्रतिशत बनता है। कुल वैध मत 3,85,830 थे।