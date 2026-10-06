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Chandigarh News: मनीमाजरा में 28 अक्टूबर को होगा 7वां कुश्ती दंगल

Sat, 24 Oct 2026 02:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:06 AM IST
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The 7th wrestling tournament (dangal) will be held in Manimajra on October 28.
संवाद न्यूज़ एजेंसी
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मनीमाजरा। मनीमाजरा में 28 अक्तूबर को 7वें विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। मनीमाजरा छिंज कमेटी की ओर से आयोजित इस दंगल में प्रदेशभर से नामी पहलवान हिस्सा लेकर अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे। दंगल का आयोजन मनीमाजरा में सरकारी अस्पताल के नजदीक संपर्क सेंटर में होगा। आयोजन के दौरान पारंपरिक कुश्ती के मुकाबलों के साथ खेल और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिलेगा। आयोजकों ने दंगल के माध्यम से युवाओं को खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने का संदेश देने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को स्वस्थ रखने के साथ अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। दंगल के माध्यम से नशे छोड़ो, सेहत बनाओ, खेलों से जुड़ो का संदेश दिया जाएगा। कुश्ती दंगल कमेटी के प्रधान अवतार सिंह ढिल्लों हैं। उपप्रधान बलदेव सिंह ढिल्लों, हरजीत खन्ना, सुरजीत सिंह ढिल्लों, मनजीत सिंह बाबा लंबरदार और बलदेव कृष्ण हैं। महासचिव सरब जलदार, सचिव सतवंत ढिल्लों, राणा जैलदार, हरीश कुमार और कुलबीर सैनी हैं, जबकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी तेजा इलदार संभाल रहे हैं।
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