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Chandigarh News: एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन समाप्त, दिवाली तक लंबित वेतन वृद्धि और एरियर मिलने की उम्मीद

Sat, 24 Oct 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:02 AM IST
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NHM employees' protest ends; pending salary hikes and arrears expected by Diwali
शासन-प्रशासन
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ का लंबित वेतन वृद्धि और एरियर की मांग को लेकर तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को समाप्त हो गया। जीएमएसएच-16 के सामने धरने पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फाइल से आपत्तियां हटाकर इसे स्वास्थ्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा गया है। कर्मचारियों ने दिवाली से पहले मांगें पूरी होने की उम्मीद जताई।

प्रदर्शन के तीसरे दिन विभागीय अधिकारियों ने संघ प्रतिनिधियों से बैठक की। जानकारी मिलने के बाद संघ ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। संघ के महासचिव अमित कुमार ने कहा कि फाइल की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। प्रधान बबीता रावत ने दिवाली से पहले सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई। समय पर कार्रवाई नहीं होने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदर्शन में जीएमएसएच-16 सहित विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी शामिल हुए।
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