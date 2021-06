पंजाब: पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के आवास पहुंची एसआईटी, कोटकपूरा गोलीकांड मामले में होगी पूछताछ

कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पूछताछ करने के लिए एसआईटी मंगलवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिअद संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के चंडीगढ़ स्थित आवास पहुंची। बादल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए वे चंडीगढ़ स्थित विधायक आवास में एसआईटी के सवालों के जवाब देंगे।

Chandigarh | Special Investigation Team (SIT) probing Kotkapura police firing case arrives at the official MLA flat of Shiromani Akali Dal patron & former Punjab CM Parkash Singh Badal