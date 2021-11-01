Chandigarh News: पंचकूला के ग्रामीण इलाकों में सुधरेगी सड़कों सूरत, 3 ब्लाॅक में 8 करोड़ से बनेंगी 15 नई सड़कें, टेंडर खुले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विकास एवं पंचायत विभाग के अनुसार रायपुररानी के फिरोजपुर गांव में फिरोजपुर फिरनी से बागपुर जोहड़ गोहर तक 41.50 लाख रुपये की सड़क आठ महीने में बनेगी। टिब्बी माजरा में रामेश्वर के खेत से गऊ चरण गोहर तक 38.13 लाख रुपये से आठ महीने में सड़क बनेगी। गोलपुरा में गोलपुरा से अंबाला रोड तक 50.06 लाख रुपये की सड़क नौ महीने में और बडोना कलां में फिरनी से गोहर तक 22.75 लाख रुपये की सड़क आठ महीने में पूरी होगी।पिंजौर के खोखरा गांव में चिड़ा बस्ती से शाहपुर व्यायामशाला तक 36.07 लाख रुपये की सड़क तीन महीने में बनेगी। नग्गल रूतल में पीपल घाटी से बनोई सवलिया तक 26.53 लाख रुपये की सड़क चार महीने में और चिकन गांव में चिकन से चोपाहर तक 27.01 लाख रुपये की सड़क चार महीने में पूरी करने का लक्ष्य है।टेंडर जारी, करीब एक महीने में निर्माण शुरू होने की उम्मीदविकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा ने सभी कार्यों के टेंडर जारी कर दिए हैं। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर थी। टेंडर आवंटन के बाद करीब एक महीने में निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। विभाग के अधिकारी के अनुसार बरवाला खंड में भी नई सड़कें बनाई जाएंगी। इनसे ग्रामीण संपर्क के साथ खेती-बाड़ी से जुड़ी गतिविधियों को भी सुविधा मिलेगी। आगे जरूरत वाले अन्य गांवों की पहचान की जाएगी।कोटरायपुररानी, पिंजाैर और बरवाला ब्लाॅक में 15 से ज्यादा सड़कों से जुड़े काम हैं, जिन पर लगभग 8 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। इन वर्क्स का टेंडर फ्लोट किया गया है। इन खंडों में काफी लंबे समय से नई सड़कें बनाने की मांग थी। आने वाले 3 महीनों में सड़कों का काम पूरा होने की उम्मीद है।-विशाल पराशर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी