फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Relief provided through the Administrators Janata Darbar ,public grievance hearing, the need to make repeated rounds of government offices has come to an end.

Chandigarh News: प्रशासक के जनता दरबार से मिली राहत, दफ्तरों के चक्कर हुए खत्म

Thu, 05 Nov 2026 02:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Relief provided through the Administrators Janata Darbar ,public grievance hearing, the need to make repeated rounds of government offices has come to an end.
चंडीगढ़। सड़क, पानी, सफाई या सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन की जनसुनवाई और समाधान शिविर पहल के जरिये अधिकारी सीधे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इन दोनों माध्यमों से अब तक 707 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 570 का निपटारा किया जा चुका है। यानी करीब 80.6 प्रतिशत शिकायतों का समाधान हुआ है।
विज्ञापन

पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को चंडीगढ़ सचिवालय में आयोजित बैठक में इन पहलों की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों के निपटारे की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि इनसे प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। लोगों को अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाने का सुलभ मंच मिल रहा है।
विज्ञापन

नियमों के दायरे में होगा समाधान: कटारिया ने कहा कि जनसुनवाई और शिविर केवल शिकायतें लेने का मंच नहीं, बल्कि लोगों की समस्याएं समझकर समाधान करने का माध्यम हैं। रिहायशी इलाकों में शिविर लगाने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलती है। शिकायतों और मांगों का निपटारा निर्धारित नियमों के तहत ही होगा। अनुचित मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। उन्होंने अधिकारियों को अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याएं भी नियमित रूप से सुनने और संवेदनशीलता से समाधान करने की सलाह दी। बैठक में चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीपी सिंह, प्रशासन के सभी सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed