चंडीगढ़ में छाई काली घटाएं: कई जगहों पर शुरू हुई बारिश, आगे कैसा रहेगा मौसम?

चंडीगढ़ में रविवार सुबह से आसमान में छाए बादलों और ठंडी हवाओं ने मिजाज बदल दिया। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। सुहावने मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चंडीगढ़ समेत आसपास के इलाकों में अगले तीन घंटे के दौरान गरज-चमक, बारिश, ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

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