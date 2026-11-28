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वार्ड वॉच, वार्ड नंबर 5मनीमाजरा के वार्ड नंबर-5 में बदहाल व्यवस्था, टूटी सड़कें, गंदगी और दूषित पानी से लोग परेशानओल्ड रोपड़ रोड से मोटर मार्केट तक सड़कों पर गड्ढे, लेबर चौक पर मजदूरों के लिए सुविधाएं नहीं, स्कूलों की इमारतें जर्जर, पानी के बढ़े बिलों पर भी सवालमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। यह मनीमाजरा है। खरीदारी का बड़ा हब, जहां सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, पंचकूला और चंडीगढ़ के दूसरे इलाकों से भी हजारों लोग रोजाना खरीदारी करने पहुंचते हैं। बाजार में सामान्य दिनों में भी इतनी भीड़ रहती है कि पांव रखने की जगह नहीं मिलती। एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट भी यहीं है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इलाका बदहाली झेल रहा है। यहां हालात गांव से भी बदतर हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढे, जगह-जगह गंदगी और सीवरेज की लीकेज लोगों की परेशानी बनी हुई है। वार्ड नंबर-5 की प्रमुख सड़क ओल्ड रोपड़ रोड से मोटर मार्केट तक का हाल लंबे समय से खराब है। बस स्टैंड की ओर जाने वाले रास्ते पर गड्ढों के कारण वाहन चालकों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। वाहनों के गुजरने से उड़ती धूल दुकानदारों और राहगीरों को परेशान करती है। मोटर मार्केट की अंदरूनी सड़कें भी जर्जर हैं। कई जगह सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। सवाल यह है कि जिस इलाके में रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं, वहां बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने की सुध आखिर कौन लेगा?कच्ची पार्किंग और सड़कों पर अतिक्रमण से बढ़ी परेशानीवार्ड की पार्किंग आज तक पक्की नहीं हो पाई है। बारिश में यहां पानी जमा हो जाता है। पिपली टाउन रोड भी वर्षों से कच्ची पड़ी है। इसी रास्ते पर प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है, लेकिन आसपास जमा कचरा और बदबू लोगों को परेशान करती है। सड़कों पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलना और वाहन निकालना भी मुश्किल हो जाता है।लेबर चौक पर मजदूरों के लिए न पानी, न शौचालयलेबर चौक पर हर सुबह छह बजे से सैकड़ों मजदूर काम की तलाश में पहुंचते हैं। यहां से लोग उन्हें काम पर लेकर जाते हैं, लेकिन बैठने, पीने के पानी और शौचालय तक की सुविधा नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए भी वार्ड में उचित मैदान उपलब्ध नहीं है।24 घंटे पानी की योजना, लेकिन बिल दोगुने और सप्लाई दूषितस्थानीय निवासियों का आरोप है कि पानी के मीटर लगने के बाद बिल दोगुने तक आ रहे हैं। वहीं, घरों में दूषित पानी की सप्लाई से परिवारों और बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है।जर्जर स्कूल और वर्षों से नहीं हटाया गया मकानों का मलबापुराने स्कूल भवन मरम्मत के अभाव में जर्जर होकर बंद पड़े हैं। दूसरे स्कूल डबल शिफ्ट में चल रहे हैं। लोगों की मांग है कि पुराने भवनों की मरम्मत कराई जाए। वहीं, प्रशासन की ओर से गिराए गए 11 अवैध मकानों का मलबा वर्षों से जस का तस पड़ा है।चुनाव के बाद जनता को अपने हाल पर छोड़ने का आरोपवार्ड निवासी पंकज, राजीव, रवि, रोहित और जयराम का आरोप है कि चुनाव के समय नेता समस्याएं सुनने आते हैं, लेकिन बाद में कोई सुध नहीं लेता। पानी और कूड़े का बिल एक साथ आता है, लेकिन नियमित कचरा उठान नहीं होता।पार्षद बोलीं- शिकायत मिलने के बावजूद दूषित पानी का नहीं हुआ समाधानकांग्रेस पार्षद दर्शना देवी का कहना है कि सरकार ने अवैध बताकर 11 मकान तो गिरा दिए, लेकिन लोगों को इसकी वजह तक नहीं बताई। उनका मलबा वर्षों से वहीं पड़ा है। तेज हवा चलने पर इससे धूल उड़ती है और लोगों को परेशानी होती है। मलबा हटवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। सड़कों की मरम्मत के टेंडर जारी हो चुके हैं और जल्द काम शुरू होगा। दूषित पानी की शिकायतें मिली हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए लगाए गए मीटरों से लोगों के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि, पानी के बिल से जुड़ा मामला पार्षद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।