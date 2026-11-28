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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पंचकुला के उद्यमी सीबी गोयल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। गोयल ने कहा कि वह मंच के उद्देश्यों को पूरा करने, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा सरकार को कर राजस्व उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करेंगे।मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 नवंबर को सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम के माधव सेवा केंद्र, डिफेंस कॉलोनी, सेक्टर-17ए में होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में देशभर के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे।गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापारी कल्याण आयोग और कोष के गठन, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामूहिक व दुर्घटना बीमा, 60 वर्ष के बाद पेंशन, व्यापारिक कानूनों के सरलीकरण, जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के सम्मान और करदाताओं की सुरक्षा सहित नौ मुद्दों पर चर्चा होगी। बीमा में आगजनी, चोरी, लूट और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को शामिल करने की मांग भी उठाई जाएगी।