फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Pushcart vendor injured in Kharar road accident dies at PGI

Chandigarh News: खरड़ सड़क हादसे में घायल रेहड़ी चालक की पीजीआई में मौत

Sun, 04 Oct 2026 01:52 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Pushcart vendor injured in Kharar road accident dies at PGI
खरड़। खरड़ के नजदीकी गांव घडुआं में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक प्रवासी रेहड़ी चालक ने पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बिहार निवासी शंभु पुत्र बैजनाथ के रूप में हुई है। वह मोरिंडा का रहने वाला था।
विज्ञापन




जांच अधिकारी भूपिंदर सिंह ने यह जानकारी दी। पुलिस को दिए बयान में मृतक के भाई सुखारी कुमार ने बताया। सुखारी सरहिंद का निवासी है। उसने बताया कि वह खरड़ में किसी काम से आया था। वहां उसे उसका चचेरा भाई शंभु मिला। शंभु मोटरसाइकिल वाली रेहड़ी चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed