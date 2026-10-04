Chandigarh News: खरड़ सड़क हादसे में घायल रेहड़ी चालक की पीजीआई में मौत
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:52 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:52 AM IST
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खरड़। खरड़ के नजदीकी गांव घडुआं में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक प्रवासी रेहड़ी चालक ने पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बिहार निवासी शंभु पुत्र बैजनाथ के रूप में हुई है। वह मोरिंडा का रहने वाला था।
जांच अधिकारी भूपिंदर सिंह ने यह जानकारी दी। पुलिस को दिए बयान में मृतक के भाई सुखारी कुमार ने बताया। सुखारी सरहिंद का निवासी है। उसने बताया कि वह खरड़ में किसी काम से आया था। वहां उसे उसका चचेरा भाई शंभु मिला। शंभु मोटरसाइकिल वाली रेहड़ी चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था।
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जांच अधिकारी भूपिंदर सिंह ने यह जानकारी दी। पुलिस को दिए बयान में मृतक के भाई सुखारी कुमार ने बताया। सुखारी सरहिंद का निवासी है। उसने बताया कि वह खरड़ में किसी काम से आया था। वहां उसे उसका चचेरा भाई शंभु मिला। शंभु मोटरसाइकिल वाली रेहड़ी चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था।
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