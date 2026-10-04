Chandigarh News: ट्राइसिटी में खपाया जाना था 200 किलो पनीर, वाहन से जब्त किया
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:33 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:33 AM IST
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चंडीगढ़। ट्राइसिटी में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा 200 किलो पनीर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार तड़के जब्त कर लिया। टीम ने सुबह करीब 5 बजे रामदरबार मंडी ग्राउंड में पनीर सप्लाई करने वाले बोलेरो पिकअप वाहन को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान पूरी खेप को कब्जे में लेकर कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवाया गया।
खाद्य सुरक्षा टीम ने जब्त पनीर का सैंपल एनएबीएल से मान्यता प्राप्त खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पनीर की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
होटल-ढाबों को भी किया अलर्ट
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फास्ट-फूड आउटलेट और अन्य खाद्य कारोबारियों को पनीर, दूध समेत कच्चा माल अधिकृत और भरोसेमंद सप्लायर से ही खरीदने के निर्देश दिए हैं। कारोबारियों से खरीद के बिल और इनवॉयस सुरक्षित रखने को भी कहा गया है।
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आगे भी होगी अचानक जांच
विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ट्राइसिटी में पनीर सप्लायर के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फास्ट-फूड आउटलेट और मिठाई की दुकानों पर भी अचानक जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायत एफएसएसएआई फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर की जा सकती है। विभाग का हेल्पलाइन नंबर 0172-2782457 है।
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खाद्य सुरक्षा टीम ने जब्त पनीर का सैंपल एनएबीएल से मान्यता प्राप्त खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पनीर की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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होटल-ढाबों को भी किया अलर्ट
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फास्ट-फूड आउटलेट और अन्य खाद्य कारोबारियों को पनीर, दूध समेत कच्चा माल अधिकृत और भरोसेमंद सप्लायर से ही खरीदने के निर्देश दिए हैं। कारोबारियों से खरीद के बिल और इनवॉयस सुरक्षित रखने को भी कहा गया है।
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आगे भी होगी अचानक जांच
विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ट्राइसिटी में पनीर सप्लायर के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फास्ट-फूड आउटलेट और मिठाई की दुकानों पर भी अचानक जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायत एफएसएसएआई फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर की जा सकती है। विभाग का हेल्पलाइन नंबर 0172-2782457 है।