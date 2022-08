भगंवत मान सरकार का बड़ा एक्शन: पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, भ्रष्टाचार का आरोप

पंजाब विजिलेंस ने सोमवार को पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के लुधियाना स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी विजिलेंस के एसएसपी ने दी है।

#WATCH | The Punjab Vigilance Bureau arrests former Congress minister Bharat Bhushan Ashu from Congress MP Ravneet Singh Bittu's house: Ravinder Pal Singh Sandhu, SSP Vigilance Ludhiana pic.twitter.com/UIf0rnjF5W