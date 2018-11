पंजाब में आतंकियों के घुसने की खबर को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। पठानकोठ आतंकी हमले की घटना से सबक लेते हुए पुलिस ने राज्य में चौकसी बढ़ा दी है। गुरदासपुर के एसएसपी स्वर्णदीप सिंह ने कहा- हमारे पास इस बात की जानकारी थी कि जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकियों ने फिरोजपुर के रास्ते में पंजाब में घुसपैठ की है। इसलिए एहतियाती ये कदम उठाए गए हैं। शहर में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। जगह-जगह तलाशी ली जा रही है।

पंजाब पुलिस की तरफ से आतंकी जाकिर मूसा की तस्वीर जारी की गई है। एसएसपी स्वर्णदीप सिंह ने कहा- हमें उसके अमृतसर के पास होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसलिए, हमने सार्वजनिक तौर पर जाकिर मूसा के पोस्टर लगा दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वह उसके बारे में किसी तरह की जानकारी मिलती है तो पुलिस को तुरंत बताएं।

#Punjab police have released posters of terrorist Zakir Moosa; Gurdaspur SSP Swarandeep Singh says, "We had inputs about his movements near Amritsar. So we have released wanted posters of him to make public aware & have requested public to tell us if they have any information" pic.twitter.com/iFocDlGmHj