बड़ी सफलता: पंजाब पुलिस ने हथियारों के साथ चार आतंकियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के साथ की कार्रवाई

स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से पाक-आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पंजाब पुलिस ने कनाडा स्थित अर्श डल्ला और ऑस्ट्रेलिया स्थित गुरजंट सिंह से जुड़े चार मॉड्यूल सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी पंजाब ने बताया कि आरोपियों से 3 हथगोले, 1 आईईडी, दो 9 मिमी पिस्तौल और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

Punjab Police has busted a Pak-ISI-backed terror module, with help of Delhi Police. 4 module members associated with Canada-based Arsh Dalla & Australia-based Gurjant Singh arrested. 3 hand-grenades, 1 IED & two 9mm pistols & 40 live cartridges recovered: DGP Punjab Police pic.twitter.com/JLIqxyWpsu