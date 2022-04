पटियाला घटना की जांच का आदेश: सीएम मान बोले- एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, अल्पसंख्यक आयोग ने भी मांगी विस्तृत रिपोर्ट

पंजाब सरकार ने पटियाला घटना की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पटियाला में एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई झड़प पर विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है।

The National Commission of Minorities (NCM) has written a letter to the Chief Secretary of Punjab requesting to send a detailed report on the clash involving one minority community in Patiala. pic.twitter.com/KvrSWrhN5I