बैकफुट पर कैप्टन: पंजाब में बदली टीकाकरण नीति, विपक्ष के विरोध के बाद निजी अस्पतालों से वापस मांगी वैक्सीन

पंजाब में टीकाकरण नीति में परिवर्तन कर दिया गया है। निजी अस्पतालों में दोगुने दाम पर कोरोना वैक्सीन बेचने के मामले में विपक्ष के जबरदस्त विरोध का सामना कर रही पंजाब सरकार शुक्रवार को बैकफुट पर आ गई। कोविड-वैक्सीन के राज्य प्रभारी आईएएस विकास गर्ग की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि निजी अस्पताल बची हुए वैक्सीन को तत्काल वापस करें। वैक्सीन फंड में जमा पैसा सरकार की ओर से अस्पतालों को जल्द जारी किया जाएगा।

The order of providing one time limited vaccine doses to 18-44 years age group population through private hospitals is withdrawn. Private hospitals should return all vaccine doses available with them: Punjab Government pic.twitter.com/BXnNVgiB8o