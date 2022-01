बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर बोले रंधावा: पंजाब में नहीं है अकाली नेता... दिखा तो तुरंत जेल जाएगा

पंजाब के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग का काम देख रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब में नहीं हैं। उनके स्वर्ण मंदिर में देखे जाने की वीडियो और तस्वीरें फर्जी हैं। वे पंजाब में कहीं भी दिखे तो कुछ ही मिनटों में जेल पहुंच जाएंगे। रंधावा ने कहा कि पंजाब पुलिस की टीमें मजीठिया की तलाश कर रही हैं। चूंकि मजीठिया के पास कोई सरकारी सुरक्षा नहीं है, इसलिए यह कहना गलत है कि पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में जानकारी है।

As per my information, Bikram Singh Majithia is not in Punjab. These videos and photos (showing him at Golden temple) are fake. If he is spotted anywhere in Punjab, he will land in jail within a matter of minutes: Punjab Deputy CM Sukhjinder Singh Randhawa pic.twitter.com/LiOmeciLlO