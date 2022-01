पंजाब: सीएम चन्नी का एक और एलान, 53 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1400 रुपये तक की वृद्धि

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने मंगलवार को प्रदेश की 53 हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए उनके मासिक मानदेय में 1,400 रुपये की वृद्धि की घोषणा की।

Accepting demands of over 53,000 Anganwadi workers, increased their monthly honorarium by Rs.1,400, Mini Anganwadi workers by Rs.1,000 & Anganwadi helpers by Rs.1,050. Also, hiked annual allowance of Anganwadi workers by Rs. 500 & Mini Anganwadi workers & helpers by Rs. 250 each. pic.twitter.com/XUIXh7x1nj