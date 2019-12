पाक रेल मंत्री के बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार, बोले-नापाक इरादे सामने आ गए

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के रेलमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पाक रेल मंत्री शेख रशीद के बयान ने करतारपुर कॉरिडोर के पीछे इस्लामाबाद के नापाक इरादे को उजागर कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के पीछे पाकिस्तान की ऐसी दुष्ट योजना से भारत की उन उम्मीदों को झटका लगा जिसमें कॉरिडोर को दोनों देशों के बीच शांति के पुल के रुप में देखा जा रहा था।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh: Pakistan Railway Minister Sheikh Rashid had completely bared the wicked design of Pakistan behind the Corridor, which India had hoped would emerge as a bridge of peace between the countries. https://t.co/gW9aTKfiUA