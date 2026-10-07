फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   When the CBI arrived at Ghumman's house, celebrations were held to the beat of drums.

Chandigarh News: घुम्मन के घर सीबीआई पहुंची तो ढोल बजाकर जश्न मनाया

Wed, 07 Oct 2026 02:52 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
When the CBI arrived at Ghumman's house, celebrations were held to the beat of drums.
मजीठिया बोले- घराचों में लोगों ने सीबीआई टीम की गाड़ियों पर बरसाए गुलाब के फूल
विज्ञापन

अकाली नेता का दावा- घुम्मन के पैतृक गांव में कार्रवाई का लोगों ने स्वागत किया

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के संगरूर स्थित पैतृक गांव घराचों में सीबीआई की कार्रवाई के दौरान लोगों के ढोल बजाकर जश्न मनाने का दावा किया गया है। पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सीबीआई अधिकारियों की गाड़ियों पर गुलाब के फूल बरसाए गए और कुछ लोगों ने कार्रवाई का स्वागत किया। सीबीआई ने घुम्मन समेत छह लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज कर पंजाब और चंडीगढ़ में कई ठिकानों पर तलाशी ली है।

किस आरोपी की क्या भूमिका
राजबीर सिंह घुम्मन: मुख्यमंत्री के ओएसडी और मामले में प्रमुख आरोपी। जांच एजेंसियों के अनुसार, सरकारी फैसलों, अधिकारियों की पोस्टिंग और अन्य मामलों में कथित प्रभाव डालने के आरोप हैं।
विज्ञापन

नितिन गोहल: कथित बिचौलिया। ईडी के अनुसार, सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और घुम्मन के बीच संपर्क कड़ी की भूमिका में था। सीएलयू, जमीन-संपत्ति और सरकारी मंजूरियों से जुड़े मामलों में भी आरोप हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

जितिन गोहल उर्फ राजा: नितिन गोहल का भाई। मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्ति से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के संदर्भ में नाम आया है।
रोमी राजा महाजन: घुम्मन और गोहल से जुड़े सहयोगी के तौर पर नाम सामने आया। ईडी के अनुसार, जितिन गोहल का मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क स्थापित कराने में कथित भूमिका रही।
बीर देविंदर: राजनीतिक व्यक्ति। ईडी के आरोपों में घुम्मन और नितिन गोहल से जुड़े संपर्कों के संदर्भ में नाम आया है।
आरएस नागरा: एफआईआर में नामजद आरोपी। सीबीआई के अनुसार, कथित भ्रष्टाचार में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed