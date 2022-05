{"_id":"6283fb60697735315209a1c2","slug":"punjab-cm-bhagwant-mann-said-kisan-andolan-is-unnecessary","type":"story","status":"publish","title_hn":"भगवंत मान का बड़ा बयान: बोले- किसान आंदोलन अनावश्यक, मैं भी किसान का बेटा हूं, कौन सी जरूरत है, अच्छी तरह जानता हूं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 18 May 2022 01:21 AM IST