Patiala Violene: मोहाली से पकड़ा गया मुख्य आरोपी बरजिंदर परवाना, आईजी बोले- किसी को नहीं बख्शेंगे

पटियाला हिंसा के मुख्य आरोपी बरजिंदर परवाना को पुलिस ने मोहाली से हिरासत में ले लिया है। आईजी एमएस छीना ने कहा कि अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम ने असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और हम उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे।

Barjinder Parwana, the main accused in the Patiala clashes has been taken into custody by police from Mohali. 6 accused have been arrested till now. CM has ordered strict action to be taken against anti-social and anti-national elements: MS Chhina, IG-Patiala pic.twitter.com/4ZROuG6667