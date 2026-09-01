Chandigarh News: पीजीजीसी-11 में प्रदीप, 304 वाेट से दर्ज की जीत

विज्ञापन



कॉलेज के विभिन्न हिस्सों में समर्थक अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में छात्रों से संपर्क करते नजर आए। मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे छात्रों को प्रत्याशी और उनके समर्थक आखिरी समय तक अपनी बात समझाते और समर्थन मांगते रहे। मतदान के दौरान कैंपस पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा रहा। विज्ञापन



बॉक्स

नतीजे एक नजर में

पद

विजेता

वोट

रनरअप

वोट

जीत का अंतर

अध्यक्ष

प्रदीप पोसवाल

1630

राघव वसुजा 1326

304

उपाध्यक्ष

हरसिमरन कौर

1400

शालिनी

947

453

सचिव अदितिका कैथ

1506

कनिष्का शर्मा

1376

130

संयुक्त सचिव

करण प्रताप सिंह

1554

जोबन मित्तल

1343

211 कॉलेज के विभिन्न हिस्सों में समर्थक अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में छात्रों से संपर्क करते नजर आए। मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे छात्रों को प्रत्याशी और उनके समर्थक आखिरी समय तक अपनी बात समझाते और समर्थन मांगते रहे। मतदान के दौरान कैंपस पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा रहा।बॉक्सनतीजे एक नजर मेंपदविजेतावोटरनरअपवोटजीत का अंतरअध्यक्षप्रदीप पोसवाल1630राघव वसुजा 1326304उपाध्यक्षहरसिमरन कौर1400शालिनी947453सचिव अदितिका कैथ1506कनिष्का शर्मा1376130संयुक्त सचिवकरण प्रताप सिंह1554जोबन मित्तल1343211

चंडीगढ़। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज (पीजीजीसी), सेक्टर-11 में छात्र परिषद चुनाव के दौरान सोमवार को मतदान को लेकर छात्रों में खासा उत्साह नजर आया। प्रदीप पोसवाल ने अध्यक्ष पद पर 304 वोट के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने राघव वसुजा को हराया। कॉलेज के गेट से लेकर परिसर के अंदर तक दिनभर चुनावी माहौल बना रहा। प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं से हाथ जोड़कर समर्थन और वोट की अपील करते दिखाई दिए। छात्र-छात्राओं की आवाजाही के बीच कैंपस में चुनावी हलचल बनी रही।