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Chandigarh News: हाउसिंग बोर्ड में एसएएस अधिकारियों के कार्यभार बदले

Wed, 11 Nov 2026 01:43 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:43 AM IST
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Portfolios of SAS officers in the Housing Board have been changed.
चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एसएएस अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया है। बोर्ड के सीईओ डी. कार्तिकेयन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने और स्थानांतरण के बाद रिक्त हुए कार्यभार का पुनर्वितरण किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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आदेश के तहत गगनदीप कौर को मौजूदा इंजीनियरिंग अधिकारी की जिम्मेदारियों के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज का कार्यभार सौंपा गया है। राम सिंह को एओ-4 की जिम्मेदारी दी गई है। मधु को एओ-6, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऑक्शन एआरएचसी का प्रभार दिया गया है। वह कमर्शियल प्रॉपर्टीज का कार्यभार छोड़ेंगी। वहीं, जगदीप सहरावत को कॉलोनी अधिकारी के मौजूदा कार्यों के अलावा प्रशासनिक शाखा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ब्यूरो
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