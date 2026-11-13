Chandigarh-Haryana News: पदोन्नति न मिलने से खफा माली-बेलदार पहुंचे निकाय निदेशालय
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:45 PM IST
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फोटो संख्या : 20
कर्मचारियों ने उनके पक्ष में न्यायसंगत निर्णय तत्काल लेने की मांग उठाई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में पदोन्नति से वंचित निकाय विभाग में तैनात ग्रुप डी के कर्मचारी शुक्रवार को निदेशालय पहुंच गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि माली और बेलदारों को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। कर्मचारियों ने निदेशालय के अधिकारियों से मांग की है कि उनके पक्ष में न्यायसंगत निर्णय तत्काल लिया जाए।
पंचकूला स्थित निकाय निदेशालय में हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, रोहतक आदि जिलों से कई कर्मचारी पहुंचे। नगर निगम रोहतक में तैनात देवेंद्र ने बताया कि वर्ष 2018 में ग्रुप डी के तहत 800 कर्मचारी निकायों में माली, चौकीदार, सेवादार, बेलदार आदि पदों पर निुयक्त हुए थे। करीब 350 माली और बेलदारों को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है जबकि शेष पदों पर नियमानुसार पदोन्नति दी जा रही हैं। हिसार के मोहित, चरखी दादरी के राकेश ने बताया कि पदोन्नति की मांग को लेकर वह बार-बार निदेशालय आ रहे हैं। जींद में माली के पद पर तैनात मंगेश सैनी ने कहा कि चार बार तबादला हो चुका है। एक तो पहले से ही माली और बेलदारों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है, वहीं तबादला होने से सबसे अंतिम कर्मचारी के रूप में दर्शा दिया जाता है। कर्मचारियों ने शाम को निकाय विभाग के अतिरिक्त निदेशक वीरेंद्र चौधरी से मुलाकात की तो उन्होंने लिखित में मांग पत्र मांगा। यह भी आश्वासन दिया है कि उच्चाधिकारियों के समक्ष उनकी मांग को रखा जाएगा।
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कर्मचारियों ने उनके पक्ष में न्यायसंगत निर्णय तत्काल लेने की मांग उठाई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में पदोन्नति से वंचित निकाय विभाग में तैनात ग्रुप डी के कर्मचारी शुक्रवार को निदेशालय पहुंच गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि माली और बेलदारों को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। कर्मचारियों ने निदेशालय के अधिकारियों से मांग की है कि उनके पक्ष में न्यायसंगत निर्णय तत्काल लिया जाए।
पंचकूला स्थित निकाय निदेशालय में हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, रोहतक आदि जिलों से कई कर्मचारी पहुंचे। नगर निगम रोहतक में तैनात देवेंद्र ने बताया कि वर्ष 2018 में ग्रुप डी के तहत 800 कर्मचारी निकायों में माली, चौकीदार, सेवादार, बेलदार आदि पदों पर निुयक्त हुए थे। करीब 350 माली और बेलदारों को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है जबकि शेष पदों पर नियमानुसार पदोन्नति दी जा रही हैं। हिसार के मोहित, चरखी दादरी के राकेश ने बताया कि पदोन्नति की मांग को लेकर वह बार-बार निदेशालय आ रहे हैं। जींद में माली के पद पर तैनात मंगेश सैनी ने कहा कि चार बार तबादला हो चुका है। एक तो पहले से ही माली और बेलदारों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है, वहीं तबादला होने से सबसे अंतिम कर्मचारी के रूप में दर्शा दिया जाता है। कर्मचारियों ने शाम को निकाय विभाग के अतिरिक्त निदेशक वीरेंद्र चौधरी से मुलाकात की तो उन्होंने लिखित में मांग पत्र मांगा। यह भी आश्वासन दिया है कि उच्चाधिकारियों के समक्ष उनकी मांग को रखा जाएगा।
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