मोदी का फिरोजपुर दौरा: 42 हजार करोड़ की देंगे सौगात, इनमें पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और दो नए मेडिकल कॉलेज शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में 42 हजार 750 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और कपूरथला-होशियारपुर में दो नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

PM Modi will visit Ferozepur, Punjab on Jan 5 to lay foundation stone of multiple development projects worth more than Rs 42,750 cr. These projects include Delhi-Amritsar-Katra Expressway, PGI Satellite Centre at Ferozepur & two new medical colleges at Kapurthala &Hoshiarpur: PMO pic.twitter.com/PISohkhUIL