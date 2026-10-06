फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Haryana's road lanes to be increased based on traffic volume.

Chandigarh-Haryana News: यातायात के हिसाब से बढ़ेंगी हरियाणा की सड़कों की लेन

Tue, 06 Oct 2026 07:17 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
- लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की चर्चा, अधिक दबाव वाले मार्गों की पहचान कर क्षमता और सड़क सुरक्षा सुधारने की तैयारी
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में जिन सड़कों पर अभी यातायात का दबाव अधिक है या आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना है उनकी पहचान कर लेन बढ़ाने व उन्हें बेहतर बनाने की योजना तैयार की जाएगी। इस संबंध में लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने गुजरात के एकता नगर में हुई बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। गंगवा ने एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन भी किया।
विज्ञापन



बैठक में प्रमुख मार्गों के लेन विस्तार, सड़क क्षमता बढ़ाने, बेहतर संपर्क और सड़क सुरक्षा के उपायों पर चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग यातायात दबाव वाले मार्गों का अध्ययन कर जरूरत के अनुसार परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करेगा। इसमें केवल सड़क चौड़ी करने के बजाय यात्रा का समय घटाने और आवागमन सुरक्षित बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


नई सड़क परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू सुरक्षा मानकों से भी दिशा लेने की तैयारी है। सड़क की बनावट, चौराहों की स्थिति, संकेतक, पैदल यात्रियों की सुविधा और यातायात संचालन जैसे पहलुओं को योजना बनाते समय ही शामिल किया जाएगा।



गांव-शहर और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बेहतर संपर्क

हरियाणा में शहरों, कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के साथ सड़क संपर्क की मांग बढ़ रही है। विभाग का मानना है कि क्षमता बढ़ने से यातायात सुचारु होने के साथ गांवों और शहरों के बीच आवागमन भी आसान होगा। चर्चा में आने वाले वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखकर सड़क परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने पर जोर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed