{"_id":"6281c51c27d4e542835e42da","slug":"pgi-nurses-welfare-association-salutes-corona-warriors-by-conducting-walkathon","type":"story","status":"publish","title_hn":"Corona Warriors: वॉकेथान कर कोरोना योद्धाओं को किया सलाम, पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने किया आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 16 May 2022 08:59 AM IST