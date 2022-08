PGI Chandigarh: आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजाब के मरीजों का इलाज बंद, सरकार पर 16 करोड़ का बकाया

चंडीगढ़ में पंजाब के मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ में इलाज कराने वाले अपने मरीजों के इलाज के खर्च का भुगतान न करना है। भुगतान न मिलने से सबसे पहले जीएमसीएच 32 ने इलाज बंद किया था। अब पीजीआई ने इलाज करने से मना कर दिया है। पीजीआई में भी पिछले दो दिनों से पंजाब के एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है।

Ayushman Bharat's agreement was canceled by previous govt in December but we're running it on trust board. Scheme is ongoing, will continue.Any hospital refusing treatment to be taken strict action against:HS Cheema, Punjab Finance Min on Ayushman scheme stopped in PGI Chandigarh pic.twitter.com/5XylDJyePu