Chandigarh News: पीजीआई ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी विदाई

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चंडीगढ़। पीजीआई में पांच अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डीन (एकेडमिक) प्रो. संजय जैन ने सभी को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। सेवानिवृत्त होने वालों में सहायक नर्सिंग अधीक्षक लखविंदर सिंह सहोता, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सोनिया चार्ल्स और जसविंदर कौर, अस्पताल अटेंडेंट पवन कुमार और रघबीर सिंह शामिल रहे। सभी ने पीजीआई में 28 से 36 वर्ष तक सेवाएं दीं। वित्तीय सलाहकार रविंदर सिंह ने सेवानिवृत्ति वित्तीय भुगतान पत्र वितरित किए। समारोह में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रो. अशोक कुमार भी मौजूद रहे।