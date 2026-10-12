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Hindi News ›   Chandigarh ›   Organization of Namokar Mantra recitation and Bhaktamar Deeparchana.

Chandigarh News: णमोकार मंत्र पाठ और भक्तामर दीपार्चना का आयोजन

Mon, 12 Oct 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:00 AM IST
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Organization of Namokar Mantra recitation and Bhaktamar Deeparchana.
श्रद्धालुओं ने किया पाठ, जरूरतमंद परिवार की मदद करेगी समिति
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चंडीगढ़। सेक्टर-27 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को अहिंसा चैरिटेबल सेवा समिति की ओर से णमोकार मंत्र पाठ और भक्तामर दीपार्चना का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने परिवार सहित भाग लिया। पंडित आलोक ने जैन धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अहिंसा, सत्य, संयम और करुणा जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य हैं। भगवान महावीर के उपदेश अपनाकर समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने णमोकार मंत्र और भक्तामर स्तोत्र की महत्ता भी बताई। कार्यक्रम में नूपुर जैन, राजीव जैन, सुमन जैन, सुनील कुमार जैन, तन्मय जैन, प्रिया जैन, योगिता जैन, अक्षत जैन और ऋषभ जैन सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समिति के मार्गदर्शक राजेंद्र प्रसाद जैन ने बताया कि समिति नवंबर में एक जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि समिति धार्मिक आयोजनों के साथ समाजसेवा के कार्यों में भी सक्रिय है।
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