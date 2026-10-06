फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Opportunity to claim forgotten or unclaimed deposits; campaign to run until December 31

Chandigarh News: भूली-बिसरी जमा राशि पाने का मौका, 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान

Sat, 24 Oct 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Opportunity to claim forgotten or unclaimed deposits; campaign to run until December 31
आपका पैसा, आपका अधिकार के तहत पुराने खाते, एफडी और बीमा पॉलिसियों की जांच की अपील
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। पुराने बैंक खातों, सावधि जमा (एफडी), बीमा पॉलिसियों और अन्य निवेशों में लावारिस पड़ी रकम वापस पाने के लिए केंद्र सरकार ने आपका पैसा, आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का यह अभियान 21 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। चंडीगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को वित्तीय अधिकारों की जानकारी दी गई।

पंजाब नेशनल बैंक की महाप्रबंधक निधि भार्गव ने लोगों से पुराने खातों और निवेशों की जांच कर संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करने की अपील की।
यूडीजीएएम पोर्टल से मिलेगी जानकारी
भारतीय रिजर्व बैंक के यूडीजीएएम पोर्टल के जरिए बैंकों में जमा लावारिस राशि का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद संबंधित बैंक में दावा किया जा सकता है।
केवाईसी और नॉमिनी अपडेट रखें
निधि भार्गव ने केवाईसी और नॉमिनी का विवरण अपडेट रखने की सलाह दी। कार्यक्रम में उप महाप्रबंधक संजीव झा, आरबीआई के एलडीओ सिमरनदीप सिंह, नाबार्ड के डीडीएम अश्विनी कुमार, बैंक अधिकारी, बैंक मित्र और नागरिक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed