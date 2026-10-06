Chandigarh News: भूली-बिसरी जमा राशि पाने का मौका, 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान

माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। पुराने बैंक खातों, सावधि जमा (एफडी), बीमा पॉलिसियों और अन्य निवेशों में लावारिस पड़ी रकम वापस पाने के लिए केंद्र सरकार ने आपका पैसा, आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का यह अभियान 21 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। चंडीगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को वित्तीय अधिकारों की जानकारी दी गई।पंजाब नेशनल बैंक की महाप्रबंधक निधि भार्गव ने लोगों से पुराने खातों और निवेशों की जांच कर संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करने की अपील की।यूडीजीएएम पोर्टल से मिलेगी जानकारीभारतीय रिजर्व बैंक के यूडीजीएएम पोर्टल के जरिए बैंकों में जमा लावारिस राशि का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद संबंधित बैंक में दावा किया जा सकता है।केवाईसी और नॉमिनी अपडेट रखेंनिधि भार्गव ने केवाईसी और नॉमिनी का विवरण अपडेट रखने की सलाह दी। कार्यक्रम में उप महाप्रबंधक संजीव झा, आरबीआई के एलडीओ सिमरनदीप सिंह, नाबार्ड के डीडीएम अश्विनी कुमार, बैंक अधिकारी, बैंक मित्र और नागरिक मौजूद रहे।