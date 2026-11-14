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Chandigarh News: पुराने ट्रैफिक चालानों का 100 रुपये में होगा निपटारा, 16 से अभियान शुरू

Sat, 14 Nov 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:16 AM IST
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Old traffic challans to be settled for Rs 100; campaign begins on the 16th
चंडीगढ़। पुराने ट्रैफिक चालानों से परेशान वाहन चालकों को राहत मिलने जा रही है। चंडीगढ़ जिला अदालत 16 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी। पहले चरण में सितंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच जारी 8500 लंबित चालानों का निपटारा केवल 100 रुपये में किया जाएगा। इनमें जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़ा करने और गलत पार्किंग जैसे उल्लंघन शामिल हैं। चालानों को 17 अदालतों में बांटा गया है और प्रत्येक अदालत को 500 चालानों की जिम्मेदारी दी गई है। वाहन चालक जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट या अदालत परिसर की पेमेंट मशीनों से भुगतान कर सकेंगे। यूपीआई भुगतान निशुल्क रहेगा। अदालत ने साइबर ठगी से बचने की चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी संदेश में भुगतान लिंक नहीं भेजा जाएगा। भुगतान केवल अधिकृत माध्यमों से ही करें।
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